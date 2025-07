Dupla da HP Racing retorna à PRO com nova configuração e mira pódio

Paraná e Toledo - A HP Racing já definiu seus rumos para a 33ª edição do Sertões, que acontece entre 26 de julho e 3 de agosto. Com a dupla formada pelos paranaenses Victor Pudell e Claudemir Hubner, a equipe anunciou esta semana que irá para o maior rally das Américas com um novo carro e na categoria Ultimate PRO.

A máquina escolhida é a Mitsubishi Triton Evo, que alinha a equipe na categoria PRO, depois de edições marcantes com um protótipo Sherpa, que garantiu três títulos à dupla. Campeões do Sertões logo na estreia em 2022 e vice-campeões nas edições seguintes, Pudell e Hubner apostam agora na força e robustez da picape japonesa para encarar os 3.482 quilômetros entre Goiânia (GO) e na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL).

“A picape é totalmente diferente do que estávamos acostumados. Já foi testada e tem um desempenho muito bom. É carro mais largo e com mais potência. Contamos com um time unido e pronto para superar todas as adversidades ao longo das etapas”, disse Pudell.

Natural de Toledo (PR), Pudell tem 49 anos e segue firme em seu projeto de vida dentro do rally. Ao lado do navegador Claudemir Hubner, de 55 anos, que também nasceu em Toledo e atualmente vive em Caçador (SC), ele demonstra otimismo para a prova que percorrerá cinco estados brasileiros: Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas. “No Sertões, para nós que somos do Sul, tudo é novidade”, disse Pudell.

“Todos os dias do rally foram um misto de velocidades altas, trechos travados e trial, o que exigiu muito da pilotagem e da navegação. O desafio foi chegar inteiro e controlar o carro”, resumiu o navegador Claudemir Hubner.

O percurso da edição 2025 promete tudo o que o rally tem de mais desafiador: piçarra, areia, pedras, serras, variações de altimetria e longos trechos de navegação. Para Pudell, o roteiro anunciado é empolgante: “Está incrível. Já passei pelas cidades baianas de Xique-Xique e Bom Jesus da Lapa e foi um dos melhores trechos em que já percorremos”, disse.

“É uma aventura espetacular. Uma saga que você inicia e não sabe se vai terminar. Os vitoriosos são aqueles que terminam, mesmo sem subir ao pódio”, avaliou Hubner.

O aspecto familiar também terá espaço na jornada deste ano: “contaremos com grande torcida familiar no término do Sertões”, disse o piloto. Este é mais um motivo para a dupla querer fazer bonito e subir ao pódio pela quarta vez consecutiva.

Mas para além de resultados, Pudell garante que a experiência de participar do segundo maior rally do mundo já justifica qualquer esforço. “O Sertões faz parte de um grande projeto na minha vida, no qual sempre aprendo mais. Tenho como meta chegar bem, e para isto é preciso muita concentração”, disse.

“A expectativa, como sempre, é dar o melhor. E se depender da experiência da dupla e da performance da nova máquina, a HP Racing promete brigar por pódio mais uma vez”, concluiu Claudemir.

Victor Pudell e Claudemir Hubner, da Equipe HP Racing, contam com projeto da Lei de Incentivo ao Esporte tendo como proponente o Caçador Jeep Clube, patrocínio da Adami S/A, Scherer Auto Peças, Auto Elite VW, Postos AG, PMX, Postos Maça, Madeiras Salamoni, Romplas, Accert Transportes e SCM Group. Apoio do Instituto CrêSer, Kesoja, Tudo Rural, Laboratório Camati, SFIChips Toledo (PR), Neuvye, Drogavet e Alfa Transportes – realização do Ministério do Esporte e Governo Federal.

33° Sertões

HP Racing

Victor Pudell/Claudemir Hubner (Carros PRO – CBA)

Data: 26/07 a 03/08

Roteiro: Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas

Largada: Goiânia (GO)

Chegada: Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL)

Etapas:

26/7 – Prólogo / Super Prime: Goiânia (GO)

27/7 – 1ª etapa: Goiânia (GO) / Unaí (MG)

DI: 26 km / SS: 283 km / DF: 227 km – Total: 536 km