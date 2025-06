Duelo regional: Stein Cascavel visita o time de Marechal Rondon nesta quarta-feira (4)

CONTRA O ITABIRITO

FC Cascavel empata em Minas Gerais

Cascavel - Na tarde deste sábado, o FC Cascavel empatou em 1×1 com o Itabirito, pela Série D do Campeonato Brasileiro.A Serpente abriu o placar com gol de Rodolfo ao final do primeiro tempo, mas os donos da casa buscaram o empate com gol de Luan Michel Louzãn no segundo tempo. Com o resultado, o […]