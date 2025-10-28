Cascavel e Paraná - As quartas de final da Liga Futsal terão a participação das oito equipes que tiveram a melhor campanha na fase classificatória e com a possibilidade de ter um campeão inédito.
O Cascavel Futsal vai enfrentar o Atlântico, time de melhor campanha e que no último sábado, enquanto a Serpente Tricolor era eliminada da Série Ouro, conquistou o bicampeonato a Copa do Brasil com uma vitória sobre o Magnus. Os dois times iniciam o duelo no próximo sábado, em Cascavel, com o jogo da volta marcado para dia 8 em Erechim.
O Jaraguá eliminou o Minas e ficou com a última vaga, e agora, vai enfrentar o Joinville em um duelo de catarinenses.
Quartas de Final: Confrontos e Expectativas
Magnus e Corinthians fazem o clássico paulista da fase, revivendo as finais da LNF de 2016 e 2020. A possibilidade de se ter um campeão inédito na Liga depende de Praia Clube e Campo Mourão chegarem as finais. Os mineiros eliminaram o Foz, enquanto o Campo Mourão passou pelo Pato na fase anterior.
Os jogos das quartas-de-finais terão transmissões pelo Bandsports, GOAT e LNFTV.