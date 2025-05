Duelo brasileiro define vaga no grupo F

Cascavel e Paraná - Internacional e Bahia fazem um jogo pra lá de importante na noite desta quarta-feira. Apenas um deles passará para a próxima fase da Taça Libertadores. O Inter é o vice-líder, com 8 pontos, enquanto o Bahia tem 7. O líder é o Atlético Nacional, com 9 pontos, mas beneficiado pelo confronto entre os brasileiros para não se preocupar com o resultado da partida que terá contra o lanterna Nacional, no Uruguai.



A vantagem do empate e do mando de campo não ilude o técnico Roger Machado. Uma das maiores preocupações do treinador é o setor defensivo, que ficou praticamente sem um atacante de ofício por conta das muitas lesões. Agora, Borré tem a expectativa de retorno, além de Lucca, Wesley e Vitinho.