Duda Conci fatura mais uma na Fórmula Truck

Duda Conci ganha a categoria F-Truck em Londrina, conquistando a sua segunda vitória na atual temporada. Foto: Tiago Soares/Divulgação
Brasil - Representando a cidade de Cafelândia e pilotando um Ford Cargo, o paranaense Carlos “Duda” Conci venceu a prova da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) na 6ª etapa da Fórmula Truck, disputada neste domingo (17), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná.

Duda completou 25 voltas em 49m04s467, andando à média horária de 92,284 km/h. A melhor volta da prova foi do gaúcho Diego Collet, com o tempo de 1m46s022, média horária de 106,778 km/h.

A festa da Fórmula Truck em Londrina, que levou 20 mil torcedores ao autódromo, começou com dobradinha paranaense na categoria F-Truck, uma vez que o curitibano Márcio Rampon conquistou o segundo lugar, chegando a 1s811 do vencedor Duda Conci.

O gaúcho Tiago Bellaver, com um Mercedes-Benz, se classificou em terceiro; o paulista Dario do Amaral (Scania), foi o quarto; o paranaense Sérgio Schulik (Volkswagen) obteve o quinto lugar; ao passo que o também paranaense Natanael Limestone (Scania), fechou o grupo dos pilotos que foram ao pódio com  a sexta colocação. Natanael correu com o número 14 em homenagem a seu irmão Márcio falecido no mês passado.

Na sétima colocação se classificou o gaúcho Diego Collet, que havia largado na pole position. O Curitibano Thiago Mânica chegou em oitavo, ao passo que o paraguaio Geovani Tavares e o paranaense Bruno Mânica foram nono e 10º respectivamente.

Duda festeja

A vitória de Duda começou a se desenhar logo nas primeiras voltas quando Collet, Rampon e Giovane Tavares tiveram que pagar punições com uma passagem pelos boxes em função de excesso de fumaça. Com isso ele pulou de terceiro para a liderança, enquanto que Rampon ainda conseguiu boa recuperação para pressionar Duda nas últimas voltas e finalizar na segunda colocação.

Duda festou a vitória, lembrando que ela escapou em Campo Grande no final da prova por problemas no motor. Esta foi sua segunda conquista no ano, uma vez que ganhou a etapa de Guaporé. “Estou muito feliz, só tenho que agradecer à equipe pelo trabalho, ao Fogaça, que nos deu uma força como coach e aprendemos muito com suas orientações.

Campeonato

Na classificação extraoficial do Campeonato Interestadual, Diego Collet permanece na liderança, com 630 pontos, Duda Conci passa a ser o vice-líder, com 590 pontos, enquanto que Márcio Rampon cai para a terceira colocação, com 585.

A 7ª etapa da Fórmula Truck será disputada no dia 14 de setembro, em santa Cruz do Sul, marcando a reinauguração do autódromo gaúcho.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultado da categoria F-Truck em Londrina

1º) Carlos “Duda” Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, 25 voltas em 49m04s467

2º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, a 1s811

3º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, a 19s648

4º) Dario do Amaral (Pindamonhangaba-SP), Scania, a 28s162

5º) Sérgio Chulik (Curitiba-PR), Volkswagen, a 29s606

6º) Natanael Limestone (Colombo-PR), Scania, a 30s961

7º) Diego Collet (Casca-RS), Mercedes-Benz, a 38s567

8º) Thiago Mânica (Curitiba-PR), Scania, a 40s818

9º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos (Paraguai), Scania, a 1 volta

10º) Bruno Mânica (Curitiba-PR), Scania, a 1 volta

11º) Joacir Giaretta Cordova (Curitiba-PR), Volvo, a 1 volta

12º) Cristiano Lemos Branco (Ponta Grossa-PR), Scania, a 1 volta

13º) Gabrielle Rampon  (Curitiba-PR), Scania, a 1 volta

14º) Jayson Oliveira (Curitiba-PR), Scania, a 4 voltas

Não terminaram

15º) Fábio Claudino (Mandirituba-PR), Scania, a 9 voltas

16º) Rafael Rodrigues (Maringá-PR), Scania, a 13 voltas

17º) Paulo César Seco (Erechim-RS), Scania, a 16 voltas

18º) Carlito Brito (Curitiba-PR), Scania, – Desqualificado

