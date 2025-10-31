Cascavel e Paraná - O Ginásio da Neva promete ser palco de grandes emoções neste sábado, 1º de novembro. As equipes de futsal de Cascavel entram em quadra em momentos decisivos de suas temporadas, prometendo ferver o “Caldeirão” com duas grandes partidas – uma pela LFF (Liga Feminina de Futsal) e outra pela LNF (Liga Nacional de Futsal).

Stein busca o tri

A maratona de futsal começa pela manhã, às 11 horas, quando o Stein Cascavel encara o São José-SP, em duelo de volta da semifinal da LFF. No confronto de ida, as equipes empataram em 1 a 1, deixando a decisão completamente em aberto. Quem vencer no tempo normal garante vaga na grande final da competição e enfrentará as Leoas da Serra-SC, que eliminaram o Taboão da Serra-SP após vitória simples no primeiro jogo e empate em 3 a 3 no segundo confronto.

O Stein é considerado uma das potências da Liga Feminina de Futsal, que foi fundada em 2022. O time cascavelense foi campeão nas duas primeiras edições, em 2022 e 2023. Na temporada passada, caiu nas quartas de final, mas agora busca o tricampeonato para consolidar ainda mais sua hegemonia no cenário nacional.

O apoio da torcida promete ser um diferencial, já que o ginásio costuma lotar em jogos decisivos. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal da LFFTV, no YouTube.