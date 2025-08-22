Dirceu Pacheco decide encerrar a careira

Cascavel - A etapa de encerramento do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, disputada sábado (16), no Kartódromo Delci Damian, foi a última de Dirceu Pacheco Pires. Ele conquistou o quinto lugar na categoria 125 Pro, foi o vencedor da categoria 125 2T Acima de 45 anos e com este resultado sagrou-se campeão da temporada. Na 125 Pro, terminou o campeonato na quinta colocação.
Pacheco explica que decidiu parar de correr porque está com 71 anos, passou por um problema de saúde sério no ano passado. “Não tenho mais o pique de um garotão. Por isso decidi parar por cima, em uma boa fase”, acentua Dirceu, que é marido da também piloto Adélia Pires e pai do piloto Jony Pires.
Dirceu Pacheco entrou no kart com 60 anos, disputou 11 temporadas, participou de competições locais e regionais. Deixa às pistas, mas não deixa o kart. Ele continua como membro da diretoria do Kart Clube de Cascavel e é instrutor da Escolinha de Kart de Cascavel. “Comecei tarde no kart, mas foram 11 anos maravilhosos. Fiz muito amigo nas pistas. Aqui no Kartódromo Delci Damian somos uma família”, finaliza Pacheco.