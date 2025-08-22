Dirceu Pacheco decide encerrar a careira

Cascavel - A etapa de encerramento do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, disputada sábado (16), no Kartódromo Delci Damian, foi a última de Dirceu Pacheco Pires. Ele conquistou o quinto lugar na categoria 125 Pro, foi o vencedor da categoria 125 2T Acima de 45 anos e com este resultado sagrou-se campeão da temporada. Na 125 Pro, terminou o campeonato na quinta colocação.

Pacheco explica que decidiu parar de correr porque está com 71 anos, passou por um problema de saúde sério no ano passado. “Não tenho mais o pique de um garotão. Por isso decidi parar por cima, em uma boa fase”, acentua Dirceu, que é marido da também piloto Adélia Pires e pai do piloto Jony Pires.