Destaque no sub-20, Amaral assina seu primeiro contrato profissional com a Serpente

Com contrato profissional assinado, o jovem de 20 anos, natural de Curitiba , busca manter a boa sequência agora no elenco profissional do Cascavel.

“É muito gratificante assinar meu primeiro contrato profissional com o Cascavel. Estou me sentindo realizado em poder atuar nesta equipe que tem tanta tradição no estado do Paraná e no Brasil”. Destacou o atleta.

Cascavel - Vice-campeão paranaense 2025 defendendo a equipe Sub-20 do Cascavel, o volante Vitor Amaral se destacou pela consistência no meio-campo. O crescimento do atleta credenciou sua promoção ao elenco principal da Serpente para a disputa da Copa FPF 2025.

O trabalho nas categorias de base segue rendendo frutos: o vice-campeonato estadual garantiu à equipe Sub-20 do Cascavel uma vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A participação em um dos torneios mais tradicionais e visados do futebol de base no país reforça ainda mais o compromisso do clube em valorizar talentos como Amaral.

Para a comissão técnica, Amaral chega para agregar intensidade e equilíbrio ao setor central do campo, oferecendo qualidade tanto na marcação quanto na saída de jogo.

Já integrado ao grupo principal, o atleta de 20 anos estará à disposição do técnico Cesar Bueno na estreia do Cascavel na Copa FPF, neste sábado (13), às 15h30, no Estádio Olímpico Regional. Os ingressos estão disponíveis nas lojas oficiais da Serpente e também online, em eventos365.com.br.

Fonte: Assessoria