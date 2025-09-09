Despedida vira treino de luxo para a Seleção

Brasil - O técnico Carlo Ancelotti decidiu mudar oito jogadores na escalação inicial da Seleção Brasileira de Futebol para a partida contra a Bolívia, nesta terça-feira, 20h30, em El Alto.
Do time que iniciou a partida contra o Chile devem estar em campo apenas o goleiro Alisson e o meia Bruno Guimarães, além do lateral Wesley, que ainda é dúvida por conta de um desconforto muscular durante a última sessão de treino na Granja Comary.
Com isso, o Brasil deve ter Alisson, Vitinho (Wesley), Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.
“Quero conhecer jogadores que podem atuar com os outros. Ter em conta o componente importante que é a altitude para colocar no campo jogadores com mais frescor. Também como estratégia. Temos que jogar diferente do jogo contra o Chile. Foi um jogo com muita intensidade, com muita pressão. Isso na altitude não se pode fazer”, disse o treinador, que pela primeira vez terá uma experiência em altitudes acima dos 4.000 metros.
Estratégias para a altitude
Por conta disso, a seleção segue o protocolo de se hospedar em Santa Cruz de la Sierra, cidade quase ao nível do mar, e viajar para a altitude apenas algumas horas antes da partida.
Para este jogo o Brasil não conta com Casemiro, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Além dele, o atacante Kaio Jorge foi cortado, por lesão. No lugar dele foi convocado o meia Andreas Pereira.