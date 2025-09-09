Despedida vira treino de luxo para a Seleção

Brasil - O técnico Carlo Ancelotti decidiu mudar oito jogadores na escalação inicial da Seleção Brasileira de Futebol para a partida contra a Bolívia, nesta terça-feira, 20h30, em El Alto.

Do time que iniciou a partida contra o Chile devem estar em campo apenas o goleiro Alisson e o meia Bruno Guimarães, além do lateral Wesley, que ainda é dúvida por conta de um desconforto muscular durante a última sessão de treino na Granja Comary.

Com isso, o Brasil deve ter Alisson, Vitinho (Wesley), Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.