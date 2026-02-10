Cascavel e Paraná - Depois de um bom tempo a Série Ouro do futsal paranaense terá uma redução no número de equipes. Conforme O Paraná já havia noticiado, equipes como Foz Cataratas e Esporte Futuro estariam encerrando as atividades. Além disso, houve a fusão entre as duas equipes de Francisco Beltrão – Marreco e ABF. O resultado foi a saída de três times da competição, além de várias equipes da Série Prata que declinaram da vaga por questões financeiras, casos de Terra Boa e Missal, e várias outras não aceitaram o convite feito pela entidade.



A solução encontrada pela Federação Paranaense de Futebol de Salão foi reduzir para 14 o número de participantes – Paraná Clube, campeão da Prata; Dois Vizinhos, terceiro lugar da Prata; e, Palmas, que sequer ficou entre os oito primeiros da Prata, mas demonstrou interesse no convite da FPFS, são os novos integrantes ao lado de Palmas, Campo Mourão, Marreco, Umuarama, Cascavel, Ampere, ACEL, CAD, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia e Manoel Ribas.

A mudança altera o rebaixamento. Campeão e vice da Série Prata deste ano sobem, enquanto o terceiro colocado da Prata disputará um play-off com o 14ª colocado da Série Ouro para definir que fica na elite.