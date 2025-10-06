Delegação do Paraná terá 212 atletas nos JEBs 2025, em Uberlândia

Paraná - A delegação do Paraná já está em Uberlândia para disputar a edição 2025 dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), a principal competição do esporte escolar do País. O evento, promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), acontece até o dia 28 de outubro, reunindo mais de 10 mil participantes entre atletas, árbitros e comissões técnicas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.

A abertura oficial está marcada para terça-feira (7), às 19h30, na Arena Sabiazinho. A programação se estende por três semanas, com disputas em 19 modalidades – entre coletivas e individuais – voltadas para a categoria Sub-14.

Paraná

O Paraná será representado por uma delegação de 264 integrantes, sendo 212 atletas, 39 técnicos e uma equipe completa de apoio. Todos foram selecionados a partir das etapas municipais, regionais e estaduais dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), organizados ao longo do ano pela Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed).

O diretor de Esportes e chefe da delegação paranaense, Cristiano Barros D’El Rei, destacou que a participação no JEBs é o resultado de um trabalho estruturado que mobiliza o Estado desde o primeiro semestre. “Começamos em maio com as 32 etapas regionais dos Jogos Escolares, seguidas, em junho, pelas oito etapas macrorregionais. Em julho e agosto realizamos as duas finais estaduais, a de 15 a 17 anos, em Foz do Iguaçu, e a de 12 a 14 anos, em Toledo”, explicou.

Cristiano lembra que o ciclo de eventos escolares demonstra a força da política pública do esporte no Paraná. “Neste ano, investimos mais de R$ 25 milhões para atender toda a dinâmica do desporto escolar. Foram mais de 120 mil estudantes-atletas alcançados dentro do programa dos Jogos Escolares do Paraná, que alia esporte e educação sob um mesmo guarda-chuva. O esporte é um instrumento de formação cidadã, que reflete diretamente no desempenho escolar e na construção de valores”, completou.

O diretor também destacou o desempenho recente do Paraná em competições de base nacionais. “Tivemos agora em setembro um resultado estupendo no Jogos da Juventude, com o terceiro lugar geral na competição organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil, voltada para atletas até 17 anos. Isso mostra a força da base e o quanto o esporte escolar é essencial para formar talentos”, afirmou.