Decker e Bastos vencem a 39ª Cascavel de Ouro

A dupla Rafael Decker e Marlon Bastos, da Caús Motorsport, protagonizou uma das maiores viradas da história da Cascavel de Ouro ao conquistar a vitória na 39ª edição da prova, disputada sob forte chuva e com diversas intervenções do safety car. Depois de largar apenas na 31ª colocação, em razão de um problema no amortecedor durante o treino classificatório, os dois escalaram o pelotão e cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar, garantindo o troféu mais tradicional do automobilismo nacional.

O segundo lugar ficou com Thiago Klein e Odair dos Santos, da Stumpf Preparações, que fizeram corrida sólida do início ao fim. Os campeões de 2024, Juninho Berlanda e Gustavo Magnabosco, da Roger Racing, completaram o pódio na terceira posição após boas escolhas de estratégia nos pit stops. Em quarto vieram Alexandre Frankenberger e Leandro Guerra (MIG Motorsports), seguidos de Rafael e Ariel Barranco (Stumpf Preparações), que completaram o top 5.

Categorias

Na Master, Fábio Tokunaga (Sussego Motorsports) manteve ritmo estável e venceu a disputa da categoria, seguido por César Cardoso (Scuderia Fast Racing) e Ademar D’Agostini/Kadu Silva (Podium Racing).