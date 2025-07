Decisões: FC Cascavel se prepara para fim de semana decisivo na D e Sub-20

Além do técnico, o time espera também o retorno de peças importantes como Robinho e Libano, que ficaram de fora na última rodada por suspensão. Já Andrés Molinas e Luis Araújo seguem como dúvidas, ainda em recuperação no departamento médico.

No sábado (26), o time comandado por Tcheco — que retorna ao banco de reservas após cumprir suspensão — recebe o Uberlândia no Estádio Olímpico Regional. É vencer ou vencer: uma vitória garante o clube na próxima fase, mas qualquer tropeço pode significar eliminação precoce, dependendo dos resultados paralelos.

Pela Série D, a Serpente Aurinegra empatou sem gols com o Goiatuba, no último sábado (19), em jogo disputado no interior de Goiás e válido pela 13ª rodada da fase de grupos. O ponto somado fora de casa manteve o Cascavel na quarta colocação do Grupo A7, posição que garante vaga no mata-mata. No entanto, a definição ficou para a última rodada.

Cascavel e Paraná - Este fim de semana promete ser de fortes emoções para o torcedor do FC Cascavel . Com compromissos importantes tanto na equipe principal quanto na base, o clube vive dias de expectativa em busca de duas classificações decisivas: uma no Campeonato Brasileiro da Série D e outra na grande final do Campeonato Paranaense Sub-20.

Sub-20

Enquanto isso, no Campeonato Paranaense Sub-20, o FC Cascavel mostrou força e poder de reação. Jogando em casa, no Estádio Jacy Miguel Scanagatta, o time empatou em 1 a 1 com o Athletico Paranaense, no jogo de ida da final da competição. Após sair atrás no placar, a equipe buscou o empate nos minutos finais com um gol de cabeça do atacante Ryam, aos 43 da segunda etapa.

A decisão do título estadual da categoria acontece também no sábado (26), em Curitiba, às 15h30, na Ligga Arena. Com o resultado da ida, quem vencer no tempo normal fica com a taça. Em caso de novo empate, a definição será nos pênaltis. O FC Cascavel busca o título inédito, coroando o trabalho de base e revelando nomes promissores que já chamam a atenção do time principal.

Entre decisões e expectativas, o torcedor aurinegro terá motivos de sobra para acompanhar cada lance do fim de semana. Em campo, estarão o futuro e o presente do clube.