Paraná - O Campeonato Paranaense entra em sua fase mais decisiva a partir deste final de semana. Neste sábado (31) começam as quartas de final, com jogos de ida do mata-mata que vale vaga nas semifinais. Além da disputa pelo título, a competição também terá atenção voltada ao chamado “Torneio da Morte”, que definirá os dois clubes rebaixados para a Divisão de Acesso.

A abertura das quartas acontece às 16h, no Estádio Albino Turbay, com o confronto entre Cianorte e Coritiba. As duas equipes vieram do Grupo B e fizeram campanhas equilibradas. O Coxa terminou em segundo lugar, com oito pontos, apenas um a mais que o Leão do Vale, terceiro colocado. A partida de volta será no dia 8, às 18h30, no Estádio Couto Pereira.

Rodada dupla

No domingo (1º), mais dois confrontos movimentam as quartas. Às 16h, o São Joseense enfrenta o Londrina no Estádio Couto Pereira. O time de São José dos Pinhais não poderá atuar no Estádio do Pinhão, que passa por reformas, e por isso segue mandando seus jogos na capital.

O São Joseense avançou como quarto colocado do Grupo A, com 10 pontos, e terá pela frente o Londrina, líder da chave, com 14. O duelo de volta será no dia 7, no Estádio do Café.

Ainda no domingo, às 18h30, Operário e Azuriz se enfrentam no Germano Krüger, em Ponta Grossa. O Fantasma se classificou em quarto no Grupo B, com apenas cinco pontos, enquanto o Azuriz fez a melhor campanha da chave, somando 11. A decisão será no dia 8, no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco.