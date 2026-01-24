O FC Cascavel entra em campo neste sábado (24), às 16h, no Estádio Olímpico Regional, para o jogo mais importante da temporada até o momento. Diante do Coritiba, pela 6ª e última rodada da primeira fase, a Serpente Aurinegra precisa vencer para seguir viva na briga por classificação no Campeonato Paranaense 2026 e, principalmente, para tentar escapar do chamado “Torneio da Morte”, que define os rebaixados à Divisão de Acesso.

Após a derrota de virada por 2 a 1 para o Operário, na rodada passada, o time cascavelense chegou à última colocação do Grupo A, com cinco pontos em cinco jogos. A rodada final da primeira fase será determinante para o futuro do clube na temporada.

Retrospecto positivo em casa

Apesar do momento de pressão, o histórico do confronto traz um ingrediente de confiança ao FC Cascavel. Em todas as competições, as equipes já se enfrentaram 18 vezes, com vantagem do Coritiba, que soma oito vitórias, contra cinco triunfos da Serpente e cinco empates.

No entanto, quando o duelo acontece no Estádio Olímpico, o cenário muda. Em nove partidas disputadas em Cascavel, o FC Cascavel leva vantagem: são quatro vitórias aurinegras, três empates e apenas dois triunfos do Coxa. O retrospecto reforça a importância do fator casa em um jogo tratado como decisão.