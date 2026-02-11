Cascavel e Paraná - O Estádio Olímpico viverá, nesta quarta-feira, mais um capítulo decisivo para o futebol cascavelense. O FC Cascavel enfrenta o Andraus, a partir das 20 horas, na partida que vai definir o último time rebaixado para a Divisão de Acesso do futebol estadual. O time da casa venceu a partida de ida e tem a vantagem do empate para se manter na primeira divisão. Já os visitantes precisam de uma vitória simples para forçar a disputa por pênaltis, ou por mais de um gol para garantirem a vaga.



Para a partida, o técnico César Bueno contará com o retorno do atacante Samuel Tiba, que ficou fora do primeiro confronto após sofrer um choque no jogo contra o Coritiba, pela última rodada da fase inicial. O volante Thiago Jr. e o extremo Gabryel também estão à disposição.

A única baixa confirmada é o extremo Caio Rocha, que segue em recuperação no Departamento Médico.