Cuiabá será palco da Grande Final da Velocidade na Terra

Nos dias 7 e 8 de novembro, o Autódromo Bom Futuro, em Cuiabá (MT), será o centro das atenções do automobilismo nacional ao receber dois grandes eventos: a Grande Final do Autocross Brasil 2025 e a Etapa Única do Kartcross Brasil 2025. Um fim de semana que promete fortes emoções, disputas intensas e a consagração dos campeões brasileiros da temporada.
O momento decisivo
A Grande Final do Autocross Brasil encerra mais uma temporada de pura velocidade e adrenalina. Ao todo, 30 pilotos compõem o grid, representando estados como Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Após meses de competições em diferentes cidades, os pilotos chegam a Cuiabá prontos para lutar pelo título nacional em uma etapa que promete equilíbrio e muita emoção.
Já o Kartcross Brasil define todo o seu campeonato em etapa única, o que aumenta ainda mais a expectativa e a pressão sobre os competidores. O grid contará com 81 pilotos, incluindo uma dupla, e promete ser um espetáculo à parte. As inscrições se encerraram em tempo recorde, em menos de duas horas, confirmando o crescimento e o prestígio da categoria. Os competidores vêm de diversas regiões do país, representando Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Cuiabá: terra de oportunidades, agro e velocidade
Localizada no coração do Brasil, Cuiabá é reconhecida por sua força no agronegócio, com papel fundamental na produção, comercialização e escoamento de grãos e carnes. O setor movimenta a economia regional, gera empregos e impulsiona o desenvolvimento em toda a região Centro-Oeste, consolidando a capital mato-grossense como um dos principais polos do agro nacional.
Essa energia empreendedora e de crescimento também se reflete nas pistas. O automobilismo em Cuiabá vive um novo momento, impulsionado por eventos de grande porte e pelo fortalecimento da infraestrutura esportiva local.
O fortalecimento do automobilismo em Cuiabá
A cidade que já se tornou referência no automobilismo off-road, agora também ganha destaque em competições de grande visibilidade nacional. Além do Autocross e do Kartcross Brasil, Cuiabá se prepara para receber a Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro, um marco que reforça o crescimento e a consolidação de Cuiabá como um dos novos polos do esporte a motor no país.
Com estrutura moderna, boa localização e um público apaixonado por velocidade, a capital mato-grossense mostra que tem todas as condições para sediar grandes eventos e continuar atraindo competições de alto nível.
Um fim de semana de pura emoção
A soma entre agro, velocidade e paixão pelo esporte faz do evento um símbolo da força do Brasil que acelera dentro e fora das pistas. Nos dias 7 e 8 de novembro, o público poderá viver de perto esse espetáculo na terra, com entrada gratuita, praça de alimentação, arquibancada e taxa de estacionamento revertida para ação social.
O evento é uma realização da ANVT (Associação Nacional de Velocidade na Terra), com supervisão da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), e conta com o patrocínio de UPL, Inpasa, John Deere, NPP by UPL, Petronas, Fertimig, FG Empreendimentos, TMG e Carvalima.