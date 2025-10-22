Cuiabá será palco da Grande Final da Velocidade na Terra

Nos dias 7 e 8 de novembro, o Autódromo Bom Futuro, em Cuiabá (MT), será o centro das atenções do automobilismo nacional ao receber dois grandes eventos: a Grande Final do Autocross Brasil 2025 e a Etapa Única do Kartcross Brasil 2025. Um fim de semana que promete fortes emoções, disputas intensas e a consagração dos campeões brasileiros da temporada.

O momento decisivo

A Grande Final do Autocross Brasil encerra mais uma temporada de pura velocidade e adrenalina. Ao todo, 30 pilotos compõem o grid, representando estados como Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Após meses de competições em diferentes cidades, os pilotos chegam a Cuiabá prontos para lutar pelo título nacional em uma etapa que promete equilíbrio e muita emoção.

Já o Kartcross Brasil define todo o seu campeonato em etapa única, o que aumenta ainda mais a expectativa e a pressão sobre os competidores. O grid contará com 81 pilotos, incluindo uma dupla, e promete ser um espetáculo à parte. As inscrições se encerraram em tempo recorde, em menos de duas horas, confirmando o crescimento e o prestígio da categoria. Os competidores vêm de diversas regiões do país, representando Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Cuiabá: terra de oportunidades, agro e velocidade

Localizada no coração do Brasil, Cuiabá é reconhecida por sua força no agronegócio, com papel fundamental na produção, comercialização e escoamento de grãos e carnes. O setor movimenta a economia regional, gera empregos e impulsiona o desenvolvimento em toda a região Centro-Oeste, consolidando a capital mato-grossense como um dos principais polos do agro nacional.

Essa energia empreendedora e de crescimento também se reflete nas pistas. O automobilismo em Cuiabá vive um novo momento, impulsionado por eventos de grande porte e pelo fortalecimento da infraestrutura esportiva local.