Curitiba e Paraná - A 35ª rodada da Série B será aberta nesta sexta-feira e pode indicar o primeiro classificado para o Brasileirão do próximo ano. O Coritiba enfrenta o CRB, no Couto Pereira, às 19 horas, e caso consiga uma vitória além de contar com a combinação de alguns resultados dos concorrentes, o time pode assegurar o seu retorno à Série A.



Apesar do enorme percentual de chance de avançar, o técnico Mozart destacou o trabalho psicológico que os jogadores estão passando.