Curitiba e Paraná - A 35ª rodada da Série B será aberta nesta sexta-feira e pode indicar o primeiro classificado para o Brasileirão do próximo ano. O Coritiba enfrenta o CRB, no Couto Pereira, às 19 horas, e caso consiga uma vitória além de contar com a combinação de alguns resultados dos concorrentes, o time pode assegurar o seu retorno à Série A.
Apesar do enorme percentual de chance de avançar, o técnico Mozart destacou o trabalho psicológico que os jogadores estão passando.
Declarações do Técnico Mozart
“São jogos duros e realmente essa reta final tem a questão emocional, que são 10 meses os jogadores ouvindo as mesmas informações e todo dia treinando. Então é desgastante para todo mundo”, comentou o treinador.
O time paranaense tem 60 pontos e poderá abrir nove de vantagem sobre o quinto colocado, além de contar com o confronto direto de Remo x Chapecoense, que ocupam as posições 2 e 3 na tabela. A tabela das próximas rodadas também aponta confrontos diretos entre times do G4, o que beneficia o time paranaense.