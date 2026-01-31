Brasil - Corinthians e Flamengo entram em campo neste domingo (1º) para a grande decisão da Supercopa Rei. O duelo, em jogo único, será disputado às 16h, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, e vale o primeiro título nacional da temporada.

A final reúne duas das principais forças do futebol brasileiro, que chegam à disputa após conquistas importantes em 2025. O Corinthians garantiu vaga na decisão como campeão da Copa do Brasil, enquanto o Flamengo chega embalado pelo título do Campeonato Brasileiro.

Apesar do peso da taça em jogo, os dois times vêm de tropeços na estreia do Brasileirão. O Timão foi derrotado pelo Bahia, na Vila Belmiro, e o Flamengo acabou superado pelo São Paulo, no Morumbi. Agora, a Supercopa surge como chance imediata de recuperação e afirmação.

Flamengo defende o título

O Rubro-Negro é o atual campeão da Supercopa e também o maior vencedor da competição. O Flamengo conquistou o torneio em 2020, 2021 e 2025, e entra em campo neste domingo para defender a taça e ampliar sua hegemonia.