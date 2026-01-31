Brasil - Corinthians e Flamengo entram em campo neste domingo (1º) para a grande decisão da Supercopa Rei. O duelo, em jogo único, será disputado às 16h, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, e vale o primeiro título nacional da temporada.
A final reúne duas das principais forças do futebol brasileiro, que chegam à disputa após conquistas importantes em 2025. O Corinthians garantiu vaga na decisão como campeão da Copa do Brasil, enquanto o Flamengo chega embalado pelo título do Campeonato Brasileiro.
Apesar do peso da taça em jogo, os dois times vêm de tropeços na estreia do Brasileirão. O Timão foi derrotado pelo Bahia, na Vila Belmiro, e o Flamengo acabou superado pelo São Paulo, no Morumbi. Agora, a Supercopa surge como chance imediata de recuperação e afirmação.
Flamengo defende o título
O Rubro-Negro é o atual campeão da Supercopa e também o maior vencedor da competição. O Flamengo conquistou o torneio em 2020, 2021 e 2025, e entra em campo neste domingo para defender a taça e ampliar sua hegemonia.
Corinthians busca repetir feito histórico
Do lado alvinegro, o Corinthians tenta levantar o troféu pela segunda vez. O único título do clube na Supercopa foi conquistado em 1991, justamente em uma decisão contra o Flamengo, o que aumenta ainda mais o peso histórico do confronto.
Jogo único
Diferente de competições em dois confrontos, a Supercopa é definida em apenas 90 minutos. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. O formato aumenta a tensão e exige máxima concentração das equipes.
A expectativa é de um confronto equilibrado, com casa cheia no Mané Garrincha, estádio com capacidade para mais de 70 mil pessoas, e promessa de um grande espetáculo entre dois gigantes do futebol brasileiro.
Premiação
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou a premiação da Supercopa Rei 2026. Cada clube terá direito a R$ 6,35 milhões, valor que foi incrementado em R$ 300 mil em comparação aos R$ 6,05 milhões pagos a Flamengo e Botafogo na edição de 2025. O vencedor receberá também US$ 1 milhão, verba enviada pela Conmebol à CBF.