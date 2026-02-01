Brasil - Na tarde deste domingo (1º) o Corinthians venceu o Flamengo pela final da Supercopa Rei e conquistou o título pela segunda vez na história.
No primeiro tempo, o zagueiro Gabriel Paulista abriu o placar para o Timão, e na segunda etapa, nos minutos finais, o atacante Yuri Alberto marcou o segundo gol do Corinthians e confirmou a vitória por 2 a 0.
O primeiro título do Corinthians foi conquistado em 1991, justamente contra o Flamengo.
Agora, as equipes voltam às atenções aos estaduais e ao Campeonato Brasileiro.