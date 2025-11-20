O jogo é válido pela 34ª rodada do Brasileirão. As estatísticas apontam para um favoritismo do Timão, que está invicto nos clássicos disputados em casa: seis jogos, quatro vitórias e dois empates, somando 77.8% de aproveitamento. Porém, o tricolor está invicto contra o Timão na temporada, mas foi mal em clássicos.

São Paulo - Depois de duas derrotas seguidas e de ver mais longe a vaga para uma das competições Conmebol do próximo ano, o Corinthians encara o São Paulo, nesta quinta-feira, às 19h30, em mais uma edição do Clássico Majestoso.

O técnico Dorival Junior deverá contar com o retorno de cinco jogadores. Os volantes José Martínez e Charles e o meia André Carrillo ficam à disposição novamente após cumprirem suspensão. Além do trio, o volante André Luiz também pode retornar aos relacionados. O garoto se recuperou de uma entorse no tornozelo direito e vem treinando normalmente com os demais companheiros desde sexta-feira – assim como o atacante Vitinho, que passou por uma artroscopia no joelho direito. Memphis, que atuou pela seleção da Holanda na última segunda-feira também deve atuar. Mas Rodrigo Garro e Ranieli estão fora.

O cenário corintiano é praticamente oposto ao do São Paulo. O Tricolor tem, neste momento, 12 jogadores de seu plantel entregues ao departamento médico. Carrasco recente do Corinthians, Lucas voltou a sentir dores no joelho direito e é dúvida para o Majestoso. A torcida do técnico Hernán Crespo é para poder contar com Ferraresi, Bobadilla e Tapia, que atuaram na Data Fifa e serão avaliados após o retorno da viagem.