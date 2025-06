Copa União de Kart supera as expectativas em Campo Mourão

Brasil - A abertura da Copa União de Kart superou as expectativas. A prova foi disputada domingo (15), no Kartódromo Horácio Amaral, em Campo Mourão, com promoção e organização da Akartcam (Associação dos Amigos do Kart de Campo Mourão), com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Os vencedores da 1ª etapa da terceira edição da Copa União foram Eloisa Chefer na categoria F-4 Graduados; Gabriel Monteiro, na Sprinter 2T; Igor Ribeiro, na F-4 Sênior; e Joaquim Montans na categoria Cadete.