COPA TRUCKWellington Cirino chega em Londrina de olho no Top3

Atual quinto colocado na classificação do campeonato, o paranaense Wellington Cirino tem bem claros os objetivos para a segunda etapa da temporada da Copa Truck, que será disputada neste fim de semana na cidade de Londrina. Ele quer fechar a programação entre os três primeiros colocados na pontuação geral e seguir com todo o trabalho de evolução a bordo do caminhão Iveco da Usual Racing.

“Vamos com o pensamento positivo de que teremos bons resultados em Londrina, mas tudo isso depende muito do qualy. Londrina é pista de difícil ultrapassagem e boa parte do resultado é definido pela posição de largada. Vamos trabalhar para isso”, salientou o paranaense que tem em seu caminhão as marcas da Iveco, Cresol, Usual Brinquedos, Librelato, Cirino Sabadin, FPT, Nexpro e Meritor.