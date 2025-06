COPA TRUCK: Vitórias colocam ASG na liderança da PRO e ELITE

P. Alegre – A equipe ASG Motorsport teve um de seus melhores dias. Depois das duas pole-positions conquistadas no sábado, o time oficial Mercedes-Benz conquistou três vitórias nas corridas disputadas neste domingo, no Autódromo de Tarumã, e assumiu a liderança dos campeonatos nas categorias PRO e Elite da Copa Truck. Raphael Abbate venceu na PRO, enquanto Arthur Scherer e Pedro Perdoncini venceram na ELITE.

“Trabalhamos muito para colocar todos os nossos caminhões na frente. Nesta etapa conseguimos retomar o nosso lugar de destaque dentro da categoria, mostrando por que estamos entre os principais times da categoria”, celebrou o gestor da ASG Motorsport, Rodrigo Machado.

Superação

A etapa começou com um susto. Na formação do grid, o caminhão de Bia Figueiredo apresentou vazamento no retentor do volante do motor, o que impediu a piloto de largar. Logo na primeira volta, foi a vez de Luan Lopes ter problemas com a turbina de seu caminhão e precisar entrar para box. O time não desanimou e motivou os demais pilotos.

Raphael Abbatte largou da pole-position e logo abriu mais de dois segundos de vantagem para o pelotão. Na volta 7, a vantagem já era de 3s8 quando o safety car entrou na pista para juntar todo o pelotão. Na relargada, o piloto da ASG Motorsport foi muito bem e teve tranquilidade para manter a vitória que garantiu a liderança do campeonato.

“Foi de ponta a ponta, com um ritmo muito bom para manter a liderança até a bandeirada. Agradecer todo o nosso time que entregou um caminhão campeão. Agora é focar para a próxima etapa e manter a liderança do campeonato que é o que viemos buscar aqui em Tarumã”, conta o piloto do Mercedes-Benz Actros #26 que ainda somou pontos como o oitavo colocado na corrida 2.

Jaidson Zini também somou bons pontos ao avançar na corrida 1 e terminar em P7. Com a inversão do grid, Zini largou de segundo, mas não conseguiu manter a posição e concluiu em sexto lugar.

Roberval Andrade também precisou fazer corridas de recuperação, mas o excesso de disputas fez com que o piloto passasse pelo radar acima da velocidade permitida e fosse penalizado nas duas provas.

ELITE

As duas vitórias na categoria elite ficaram com a ASG Motorsport. Arhtur Scherer venceu a corrida 1 e Pedro Perdoncini triunfou na corrida 2. Enquanto Scherer assumiu a liderança do campeonato, Perdoncini segue o processo de recuperação na classificação e já começa a figurar entre os primeiros na pontuação.

Além da vitória na corrida 1, Scherer também foi ao pódio da corrida 2, com o segundo lugar.