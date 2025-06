COPA TRUCK: Roberval Andrade aprova nova chicane em dia de testes

P. Alegre – Os pilotos da ASG Motorsport tiveram, nesta quinta-feira, o primeiro contato com a nova chicane construída no Autódromo de Tarumã e que deverá ser utilizada nas corridas da quarta etapa da Copa Truck marcadas para o próximo domingo. Com o objetivo de diminuir a velocidade dos caminhões na saída da Curva do Tala até a chegada na Curva 8, a chicane agradou ao piloto Roberval Andrade.

“Eu gostei bastante, mas é uma área que vai alterar, também, a forma de fazer as duas curvas anteriores. É preciso alterar a forma de fazer a segunda perna do Tala para não perder muito na saída da chicane. É o desafio que precisaremos entender ao longo dos treinos de sexta-feira”, comentou o dono do Mercedes-Benz #15 da ASG Motorsport.

Análise semelhante fez Raphael Abbate, destacando outro ponto importante.

“Acredito que o formato da construção da saída chicane acabou lançando os caminhões um pouco mais pra fora na tomada da curva mais abaixo. Isso pode dar um efeito diferente do esperado, apesar da redução de quase 30km/h na chegada para a Curva 8. Afora a mudança, o vice-líder do campeonato chegou ao Rio Grande Sul confiante em manter a regularidade de pódios das três etapas anteriores.

“É uma pista que sempre me traz bons resultados. Foi assim desde 2022 com vitória ou pódio. Estou em ascensão no campeonato, com uma constância muito boa, e espero reverter isso em liderança do campeonato”, afirmou o paulista do Mercedes-Benz #26.

Bia Figueiredo vê com precaução os ingredientes de Tarumã para esta etapa – chicane, possibilidade de chuva e as disputas por posições.

“É uma pista apertada, sem tantas áreas de escape, e foi onde a categoria teve os principais acidentes, o que deve minimizar com a chicane. E ainda tem a chuva para aumentar o desafio. Será preciso fazer um bom quali. Estou na torcida por um fim de semana limpo, com um bom balanço no caminhão”, avalia a piloto que está em seu ano de estreia na categoria PRO, destacando a paixão do público gaúcho pelas corridas.