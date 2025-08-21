COPA TRUCK: Líder de tudo, ASG Motorsport chega motivada ao Potenza

“Certeza que teremos mais uma etapa lotada e vamos recebe-los muito bem. Sobre a pista, ela é bem travada e o desafio é ficar entre os oito primeiros para aproveitar as inversões e buscar mais um pódio na corrida 2”, aposta.

Na categoria PRO, o time terá o líder Raphael Abbate puxando a fila com Jaidson Zini (8º), Bia Figueiredo (11º) e Luiz Lopes (18º). “Estamos nos aproximando do fim de temporada e, mais que nunca, é importante manter a regularidade e os pódios. Seguimos trabalhando muito nos caminhões entre as etapas para o melhor resultado possível”, afirmou o líder do campeonato Raphael Abbate.

S.Paulo – Depois de ter assumido a liderança das categorias PRO e ELITE ainda no mês de junho, a ASG Motorsport parte para a disputa da etapa da Copa Truck no Circuito Potenza, na região de Lima Duarte (MG), com objetivos bem definidos entre os seus seis pilotos – marcar pontos e manter a dianteira na classificação para manter a força do time para as etapas finais da temporada. Depois da passagem por Minas Gerais restarão apenas três etapas para a definição dos títulos.

Pela categoria ELITE, o time ASG Motorsport lidera com Arthur Scherer e tem o vice-líder Pedro Perdoncini.

“Essa temporada tem sido um grande desafio, especialmente pela adaptação. A liderança não é surpresa porque o trabalho tem sido muito bem feito e toda a equipe, mecânicos, engenheiros e pilotos estão me auxiliando. Nessa etapa, espero poder seguir na frente e, cada vez, me aproximar da conquista do título”, ressaltou Scherer.

“A expectativa é marcar bons pontos, repetir os pódios do ano passado e deixar a disputa da liderança em casa. Quero muito sair de Potenza como líder e fazer um bom classificatório será fundamental”, aponta Pedro Perdoncini.

Esta será a terceira vez que a Copa Truck vai acelerar no Autódromo Potenza. A programação de pista terá dois treinos livres na sexta-feira (22), às 10h e 15h. Depois, no sábado, acontece último treino livre, às 9h30, seguido do classificatório, às 13h30. As corridas da sexta etapa acontecem no domingo, a partir das 12h10, com transmissão pelo youtube/CopaTruck, Band e Sportv.

Sobre a ASG

A ASG Motorsport está na Copa Truck em sua quarta temporada. O time tem se destacado por seu compromisso com a excelência e a sustentabilidade no esporte a motor, reforçando o compromisso da Copa Truck em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança – sendo a primeira equipe de automobilismo no país a efetuar a compensação das emissões de carbono em cada uma das etapas. Em 2024, alcançamos 39 pódios, incluindo nove vitórias e seis pole-positions, além do título na categoria Elite.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.

Na temporada 2025, contamos com seis pilotos e o apoio da Autoluks, Embreagex, Celmi, GAT, Panther, Tecnomotor, Tekma, Para ampliar a divulgação de nossas marcas, contamos com nossos Midia Partners – Mecânica OnLine, Blog do Caminhoneiro, Curiosidades Automotivas, Mídia Truck Brasil, Portal Caminhões e Carretas e Transporta Brasil.