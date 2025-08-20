COPA TRUCK: Cirino vai a Potenza de olho na vice-liderança

A Copa Truck vai vivendo uma de suas temporadas mais competitivas, com os cinco primeiros colocados separados por poucos pontos. No próximo final de semana a categoria dos caminhões estará cumprindo a 6ª etapa da temporada no Circuito Potenza, localizado na região de Lima Duarte (MG). O paranaense Wellington Cirino é o atual quinto colocado no campeonato e tem boas expectativas de se aproximar da liderança.
“Alteramos as configurações do caminhão dentro do que achamos ser o melhor para as características da pista. A equipe trabalhou bastante na revisão dos componentes e vamos com o objetivo de somar bons pontos para chegar ainda mais próximo dos líderes”, comentou o piloto da equipe Iveco Usual Racing, que tem no seu caminhão as marcas da Iveco, Cresol, Usual Brinquedos, Librelato, Cirino Sabadin, FPT, Nexpro e Meritor.
Nas outras duas passagens da Copa Truck pelo circuito mineiro, Wellington Cirino conquistou dois quintos lugares e aposta em um bom treino de classificação para buscar o pódio.
“É uma pista que estou me adaptando melhor cada vez que vamos lá. Ela é muito técnica e tem poucos pontos de ultrapassagem, o que torna o treino de classificação e o período inicial das corridas muito importante. Estou confiante em fazer uma boa etapa”, conclui Cirino.
A programação da etapa começa na sexta-feira (22), com duas sessões de treinos livres, às 11h e 15h. No sábado pela manhã acontece o terceiro treino livre, às 9h30, e a definição do pole-position da etapa a partir das 13h30. Domingo, as corridas acontecem a partir das 12h10, com transmissão via streaming pelo youtube da categoria, em tv aberta na Band, e em canais fechados pelo Sportv.
Confira o TOP 5 da categoria PRO
1º – Raphael Abbate, 137 pontos
2º – Beto Monteiro, 126 pontos
3º – Leandro Totti, 124 pontos
4º – Felipe Giaffone, 120 pontos
5º – Wellington Cirino, 119 pontos