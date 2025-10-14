COPA TRUCK: Cirino quer recuperação em Londrina

Francisco Beltrão e Paraná - Piloto paranaense precisa de pontos para ter chances de disputar o título da temporada
F. Beltrão – A cidade de Londrina será o palco da penúltima etapa da Copa Truck, no próximo fim de semana – 17 a 19 – marcando a definição de quais pilotos seguirão para a decisão do título da temporada. Logo, esta será a última chance para quem pretende levantar o caneco. O paranaense Wellington Cirino pretende obter a recuperação no campeonato depois dos maus resultados na etapa passada que fizeram com que ele perdesse duas posições na classificação.
“A etapa em Curvelo não foi nada boa para nós. Deixamos de somar pontos importantes e ficamos mais distantes dos líderes. Mas, a equipe tem trabalhado bastante para deixar o caminho competitivo para esta etapa. O único objetivo é vencer e voltar ao Top5, preferencialmente com condições de disputar o título na última etapa”, afirmou o piloto que tem as marcas da Cresol, Usual Brinquedos, Librelato, Cirino Sabadin, FPT, Nexpro e Meritor em seu caminhão Iveco da Usual Racing.
Atualmente, Cirino está na sétima posição na classificação do campeonato, com 35 pontos atrás do líder. Cada etapa vale um total de 45 pontos, mas após a etapa de Londrina serão aplicados os descartes dos dois piores resultados.
“Existe muita coisa ainda para acontecer e muitos pontos para disputar. O mais importante será somar o maior número possível e, depois da corrida, ver o que será possível fazer na final”, aponta Cirino.
A programação da Copa Truck em Londrina terá duas sessões de treinos livres na sexta-feira (17). No sábado, o último treino livre acontece às 10h15. A partir das 13h30 ocorre o Classificatório. As corridas da 8ª etapa acontecem no domingo, a partir das 12 horas.