COPA TRUCK: Cirino quer recuperação em Londrina

Francisco Beltrão e Paraná - Piloto paranaense precisa de pontos para ter chances de disputar o título da temporada

F. Beltrão – A cidade de Londrina será o palco da penúltima etapa da Copa Truck, no próximo fim de semana – 17 a 19 – marcando a definição de quais pilotos seguirão para a decisão do título da temporada. Logo, esta será a última chance para quem pretende levantar o caneco. O paranaense Wellington Cirino pretende obter a recuperação no campeonato depois dos maus resultados na etapa passada que fizeram com que ele perdesse duas posições na classificação.

“A etapa em Curvelo não foi nada boa para nós. Deixamos de somar pontos importantes e ficamos mais distantes dos líderes. Mas, a equipe tem trabalhado bastante para deixar o caminho competitivo para esta etapa. O único objetivo é vencer e voltar ao Top5, preferencialmente com condições de disputar o título na última etapa”, afirmou o piloto que tem as marcas da Cresol, Usual Brinquedos, Librelato, Cirino Sabadin, FPT, Nexpro e Meritor em seu caminhão Iveco da Usual Racing.