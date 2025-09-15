COPA TRUCK: Bia Figueiredo volta à pista do título

A Copa Truck cumprirá a sétima etapa da temporada no próximo fim de semana no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), pista pra lá de especial para a piloto da ASG Motorsport Bia Figueiredo. Foi lá, em 2024, que ela conquistou o seu primeiro título nos caminhões, após fazer a pole-position da etapa e conquistar vitória na corrida 2. O título da categoria ELITE fez com que ela subisse para a categoria PRO, e a missão é conquistar a primeira vitória na atual temporada.
“Desejo que seja uma etapa especial como foi a do ano passado. Lembro que fomos muito consistentes em termos de velocidade com tempos comparados com os da categoria PRO. Espero sermos competitivos novamente, assim como fomos em Potenza onde lideramos parte da prova. Precisamos fazer um trabalho para encaixar o resultado, mas estou contente com a performance até o momento”, aponta Bia Figueiredo.
A piloto da ASG Motorsport ocupa a 10ª colocação no campeonato e poderá subir até quatro posições dependendo dos resultados nas duas corridas. A etapa no centro-mineiro terá programação a partir de sexta-feira, com dois treinos livres, às 10h15 e 14h25. No sábado, o treino livre 3, às 8h35, encerra a fase de ajustes dos caminhões, já que a partir das 12h15 acontece o treino que define o pole-position em cada uma das categorias. As corridas, no domingo, acontecem a partir das 12h10, com transmissão no youtube/CopaTruck, em tv aberta, na Band, e em teve por assinatura no Sportv.
Sobre a ASG
A ASG Motorsport está na Copa Truck em sua quarta temporada. O time tem se destacado por seu compromisso com a excelência e a sustentabilidade no esporte a motor, reforçando o compromisso da Copa Truck em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança – sendo a primeira equipe de automobilismo no país a efetuar a compensação das emissões de carbono em cada uma das etapas. Em 2024, alcançamos 39 pódios, incluindo nove vitórias e seis pole-positions, além do título na categoria Elite.
Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.
Na temporada 2025, contamos com seis pilotos e o apoio da Autoluks, Embreagex, Celmi, GAT, Panther, Tecnomotor, Tekma, Para ampliar a divulgação de nossas marcas, contamos com nossos Midia Partners – Mecânica OnLine, Blog do Caminhoneiro, Curiosidades Automotivas, Mídia Truck Brasil, Portal Caminhões e Carretas e Transporta Brasil.