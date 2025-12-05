Copa Oeste de Futevôlei movimenta Ciro Nardi em Cascavel

Cascavel - A Copa Oeste de Futevôlei começa nesta sexta-feira (5) e vai até o domingo (7), no Complexo Esportivo Ciro Nardi, reunindo atletas de toda a região em um grande evento esportivo e totalmente gratuito para o público.

Serão atletas de Cascavel, Toledo, Maripá, Foz do Iguaçu, Santa Helena, Umuarama, Curitiba, Marechal Rondon e Assis competindo pelo título de melhor dupla do oeste paranaense.

O evento contará com a presença especial do ex-jogador de futebol Edílson, campeão mundial por Grêmio e Corinthians, mostrando o potencial do esporte da região. A Copa Oeste de Futevôlei promete grandes jogos, integração entre as cidades participantes e um fim de semana repleto de esporte e diversão.