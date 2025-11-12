Cascavel e Paraná - Quando se trata de vôlei no Paraná, a região Oeste é referência em conquistas nas principais competições do estado. Além das equipes de rendimento, o trabalho de base garante esse sucesso. Há quase 30 anos, a Copa Integração é responsável por seguir revelando talentos e manter o nível de excelência. No último domingo, a 29ª edição foi encerrada em Guaraniaçu e terminou com o título das donas da casa.
Para o técnico campeão, Willian Giasson, a conquista é um marco histórico para o município. “Enfrentamos as equipes com maior destaque da região, times que sempre ocupam as primeiras posições no panorama estadual. Alcançamos uma boa regularidade ao longo das etapas, o que nos possibilitou a conquista do título”, afirmou Willian Giasson.
A temporada teve cinco etapas e confirmou o equilíbrio na pontuação geral. Guaraniaçu/AVOG somou, no total, 43 pontos, apenas um ponto à frente de Foz/Smel/Apaacvol (42) e três da PM Palotina/Proesporte (40).
Seleção
As atletas destaque, eleitas pelos treinadores, foram a central Maria Manueli (Cascavel); as ponteiras Dhulia Miranda (Céu Azul), Elena Shardong (Foz) e Raissa Dissio (Campo Mourão); as levantadoras Eloize Oerling (Palotina), Eduarda Datora (São Miguel), Marina Garcia (Guaraniaçu) e Catarina Sabadin (Toledo).