Copa do Mundo de Enduro chega ao fim

O 99° International Six Days Enduro (ISDE) entra na reta final com a Seleção Brasileira em 14° lugar na tabela do evento considerado a Copa do Mundo da modalidade, a apenas quatro segundos da equipe da Alemanha, a 13ª colocada.
Os pilotos Bruno Crivilin, Luciano Rocha e Vinicius Calafati, da Honda Racing, que defendem o time nacional ao lado de Renato Paz “Muguinho”, cumpriram mais um percurso desafiador nesta quarta-feira (27). A competição chega ao fim nesta sexta-feira (29), em Bérgamo, região italiana da Lombardia.