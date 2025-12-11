Brasil - Nesta quinta-feira (11), Vasco e Fluminense fazem o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. A partida acontece no Maracanã, às 20h (de Brasília), mesmo local do jogo da volta.

Com uma sequência de sete derrotas em oito partidas na reta final do Brasileirão, o Vasco tenta sair da crise que pode determinar a saída de Fernando Diniz. O treinador não contará com os lesionados Lucas Piton, Jair, Paulo Ricardo e Adson, e deve mandar a campo Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.