Copa do Brasil: Timão vai reforçado contra o Athletico

São Paulo - Corinthians e Athletico decidem hoje (10) uma das vagas nas semifinais da Copa do Brasil. A partida na Neo Química Arena está marcada para 21h30. Por ter vencido o jogo de ida, em Curitiba, por 1 a 0, o Corinthians tem a vantagem do empate para se classificar. Apesar disso, o treino de ontem (9) foi marcado por cobranças de pênaltis.

O Timão terá o time principal em campo, inclusive com os retornos de Memphis Depay, que atuou pela seleção holandesa na Data Fifa, Yuri Alberto e Garro, recuperados de lesões. Nos nove jogos com o trio GYM em 2025, o Corinthians venceu seis, empatou dois e perdeu um – aproveitamento de 74,1%. Sem os três escalados juntos como titulares, o aproveitamento do Timão é de 55,3%, com 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas.