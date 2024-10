Copa do Brasil sorteia finais

BRASILEIRÃO

Fogão defende a ponta no Maracanã

Com todos os ingressos vendidos, o Botafogo vai enfrentar o Criciúma pela 30ª rodada do Brasileirão, a partir das 20h desta sexta-feira (18). No entanto, o time não estará jogando em casa, o Estádio Nilton Santos, que recebe as estruturas do show de Bruno Mars. Com isso, a partida desta noite será disputada no Maracanã, […]