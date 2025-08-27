Home Esportes

FUTEBOL

Copa do Brasil: Irregular na Segundona, Furacão encara o Timão, hoje, na Arena

Athletico tem tabu diante o Corinthians na Copa do Brasil. Foto: Duda Matoso/CAP
Athletico tem tabu diante o Corinthians na Copa do Brasil. Foto: Duda Matoso/CAP

Curitiba - No único confronto entre times de divisões diferentes nas quartas de final da Copa do Brasil, Athletico e Corinthians jogam na Arena da Baixada, hoje (27), a partir das 21h30 em busca de uma vantagem no play-off.

O rubro-negro vem de uma campanha irregular na Série B, mas vai avançando na Copa. Tanto Athletico, quanto Corinthians vem de vitórias fora de casa na última rodada do Brasileiro.

Notícias Relacionadas

O Timão ainda aguarda pela recuperação de Memphis Depay. O jogador iniciou a transição na última sexta-feira e participou dos dois primeiros treinos da semana de forma mais leve. Caso não possa atuar, ele se junta aos outros desfaques que Dorival Junior já tem confirmados: o centroavante Yuri Alberto, o lateral-esquerdo Hugo e os meias André Carrillo e José Martínez, todos no departamento médico, além do volante Raniele, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O time paranaense aposta na força caseira. Venceu todos os jogos em casa e sofreu apenas um gol em toda a campanha. Em contra-partida, nunca eliminou o Corinthians em duelos da Copa do Brasil.

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos