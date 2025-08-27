Copa do Brasil: Irregular na Segundona, Furacão encara o Timão, hoje, na Arena

Curitiba - No único confronto entre times de divisões diferentes nas quartas de final da Copa do Brasil, Athletico e Corinthians jogam na Arena da Baixada, hoje (27), a partir das 21h30 em busca de uma vantagem no play-off.
O rubro-negro vem de uma campanha irregular na Série B, mas vai avançando na Copa. Tanto Athletico, quanto Corinthians vem de vitórias fora de casa na última rodada do Brasileiro.
O Timão ainda aguarda pela recuperação de Memphis Depay. O jogador iniciou a transição na última sexta-feira e participou dos dois primeiros treinos da semana de forma mais leve. Caso não possa atuar, ele se junta aos outros desfaques que Dorival Junior já tem confirmados: o centroavante Yuri Alberto, o lateral-esquerdo Hugo e os meias André Carrillo e José Martínez, todos no departamento médico, além do volante Raniele, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
O time paranaense aposta na força caseira. Venceu todos os jogos em casa e sofreu apenas um gol em toda a campanha. Em contra-partida, nunca eliminou o Corinthians em duelos da Copa do Brasil.