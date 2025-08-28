Copa do Brasil: Flu e Bahia abrem decisão de vaga

Rio de Janeiro - O último dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil será iniciado nesta quinta-feira (28), às 19h30, com o Bahia recebendo o Fluminense na Fonte Nova. Quem avançar vai embolsar quase R$ 10 milhões e será o adversário do vencedor de Vasco x Botafogo. Os dois times têm bons fatores para utilizarem como motivação.

Os donos da casa, comandados por Rogério Ceni, celebram a convocação de Jean Lucas para a seleção, anunciada ontem (27) pelo técnico Carlo Ancelotti, além da boa campanha do Brasileirão com o quarto lugar até o momento. Além disso, os novos contratados Luiz Gustavo, Sanabria e João Paulo estão regularizados e podem estrear.