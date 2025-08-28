Copa do Brasil: Flu e Bahia abrem decisão de vaga

Rio de Janeiro - O último dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil será iniciado nesta quinta-feira (28), às 19h30, com o Bahia recebendo o Fluminense na Fonte Nova. Quem avançar vai embolsar quase R$ 10 milhões e será o adversário do vencedor de Vasco x Botafogo. Os dois times têm bons fatores para utilizarem como motivação.
Os donos da casa, comandados por Rogério Ceni, celebram a convocação de Jean Lucas para a seleção, anunciada ontem (27) pelo técnico Carlo Ancelotti, além da boa campanha do Brasileirão com o quarto lugar até o momento. Além disso, os novos contratados Luiz Gustavo, Sanabria e João Paulo estão regularizados e podem estrear.
As ausências serão Kanu, Caio Alexandre, Erick, Gilberto, Michel Araújo e Fredi, lesionados. Com isso, Ceni deve mandar a campo um time com Ronaldo (João Paulo); Arias, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Willian José (Lucho Rodríguez) e Kayky.
No tricolor, quem celebra é Renato Portaluppi, que pela primeira vez terá todo o elenco à disposição para escalar a equipe sem improvisos, especialmente no setor defensivo com os retornos de Thiago Silva e Ignacio. Em confirmando esses retornos, a escalação tricolor deve ter Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva (Manoel) e Renê; Bernal (Nonato), Hércules e Ganso (Luciano Acosta); Canobbio, Germán Cano e Kevin Serna.