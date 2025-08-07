Copa do Brasil define últimos classificados

Cascavel e Paraná - A fase de quartas de final da Copa do Brasil terá os dois últimos integrantes definidos na noite desta quinta-feira (7). A partir das 20h, o Vasco recebe o CSA, enquanto o CRB recebe o Cruzeiro a partir das 21h. Em ambos os confrontos, nenhum time entra com vantagem, já que as partidas de ida terminaram empatadas em 0x0.

Com chance de ter dois representantes na próxima fase pela primeira vez na história, o futebol alagoano vive uma expectativa enorme. Em casa, o CRB terá a mesma formação da primeira partida. O técnico Eduardo Barroca volta a contar com o zagueiro Fábio Alemão e o meia Gegê, poupados na rodada da Série B. O Cruzeiro tem bom histórico no Rei Pelé. Em 22 jogos disputados, o time mineiro venceu 12. Em toda a história, o Cruzeiro disputou 22 jogos no “Trapichão”, como é conhecido o Rei Pelé. Ao todo, o time celeste saiu vencedor do estádio em 12 confrontos.