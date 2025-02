Copa do Brasil abre disputa por vagas

Cascavel - A partir desta terça-feira a bola vai rolar em todos os cantos do país com a disputa da primeira fase da Copa do Brasil. Serão 40 jogos até a próxima semana para definir os times que seguem na competição. Os confrontos são disputados em partida única e se vantagem para alguma equipe. Caso ocorra empate no tempo normal, a definição acontece nos tiros-livres. Os times com melhor ranking jogam fora de casa.

O jogo que abre a competição é Tocantinópolis e Atlético Mineiro. O time do Tocantins já eliminou o FC Cascavel em 2022, valendo uma vaga na terceira fase. Hoje, o time tenta fazer história contra o Galo. O time mineiro não contará com Brahian Palácios e Júnior Santos, no DM, mas poderá ter os recém-contratados lateral Caio Paulista e o atacante Rony.