Contra vice-líder, Stein busca subida na tabela

Cascavel – Ainda invicto na competição, o Stein Cascavel tem um confronto direto pelas primeiras posições na tabela de classificação da Liga Feminina de Futsal. Neste sábado, às 16h, o time cascavelense recebe o Barateiro, de Santa Catarina, que está na segunda posição do campeonato com 100% de aproveitamento em três partidas.

O Stein atuou apenas duas vezes até aqui com vitórias por 7 a 1 sobre o Unidep e 3 a 0 no São José. Para o técnico do Stein, Márcio Coelho, a melhor estratégia para manter o ritmo é se atentar aos detalhes.

“A semana vem sendo muito produtiva, estamos nos apegando muito nos mínimos detalhes para que a preparação seja a melhor possível. O adversário vem muito forte nessa temporada, também com 100% de aproveitamento, então acredito que tem tudo para ser uma grande partida. Contamos muito também com o apoio do nosso torcedor, que faz total diferença aqui nos jogos em casa”, disse.