Contra o lanterna, Serpente tenta “acertar o pé” e voltar a vencer

Cascavel e Paraná - O FC Cascavel volta a campo neste sábado (14) para um confronto crucial para as pretensões do clube na Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Operário-MS, às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, pela 9ª rodada da primeira fase. O duelo será mais uma partida decisiva na caminhada da Serpente Aurinegra em busca da classificação à próxima fase.

Atualmente, o time da Capital do Oeste ocupa a 3ª colocação do grupo 7, com 12 pontos em oito jogos. Já o Operário vive situação complicada e é o lanterna da chave, com apenas cinco pontos conquistados. Mesmo com a diferença na tabela, o FC Cascavel sabe que não pode se dar ao luxo de tropeçar fora de casa.

No primeiro turno, o Cascavel venceu o adversário por 3 a 1, em partida válida pela 6ª rodada. Curiosamente, foi a última vitória da Serpente na competição. Desde então, foram dois empates consecutivos em 1 a 1 contra o Itabirito-MG.

Disputa acirrada

A briga por uma vaga entre os quatro primeiros está acirrada. A Inter de Limeira lidera o grupo com 17 pontos, seguida pelo Goiatuba, que soma 14. Logo atrás do FC Cascavel, que é o 3º colocado, aparecem Uberlândia, com 11 pontos, e Cianorte, com 10. Uma derrota neste sábado pode tirar o time cascavelense da zona de classificação, dependendo dos outros resultados da rodada.