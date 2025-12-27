Cascavel e Paraná - O FC Cascavel segue firme na fase preparatória para a disputa do Campeonato Paranaense de 2026. A pré-temporada tem sido marcada por uma série de jogos-treino, fundamentais para que a comissão técnica, comandada por César Bueno, possa observar o elenco, ajustar o modelo de jogo e dar ritmo aos atletas. A Serpente Aurinegra iniciou os testes enfrentando os “Piás do Ninho”, equipe sub-20 do clube, em atividade que serviu para a integração entre as categorias e avaliação dos jovens talentos.

Equilíbrio e avaliação



Na sequência, o Cascavel encarou o Galo Maringá, fora de casa, em duelo disputado na cidade de Maringá, que terminou empatado em 0 a 0. Já na última segunda-feira (22), recebeu o Maringá FC para mais um jogo-treino no Estádio Olímpico Regional. A atividade foi dividida em três tempos de 30 minutos, permitindo que ambas as equipes utilizassem todo o elenco e também atletas do sub-20. Apesar das oportunidades criadas, ninguém balançou as redes.

Mesmo sem gols, o técnico César Bueno avaliou o confronto de forma bastante positiva. “Foi um teste muito bom. O Maringá é uma equipe muito qualificada e bem treinada. O nível de competitividade foi muito parecido com o que vamos encontrar nos jogos oficiais. Conseguimos fazer testes ofensivos e defensivos, além de avançar no nosso mapeamento de jogadores. Também oportunizamos atletas do sub-20, que se apresentaram muito bem. Foi importante para tirar informações para a sequência do trabalho”, destacou o treinador.