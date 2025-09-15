Confira os postulantes ao título do AutoCross Brasil

Na liderança aparece Ricardo Rotilli (#516), de Tangará da Serra, com 182 pontos , seguido de perto por Willian Cancelier (#765), com 178 pontos . Logo atrás, Athus Biruel (#496) soma 175 pontos e também chega com força para a disputa. Ricardo Basso (#769), multicampeão da modalidade, manteve a regularidade e aparece com 146 pontos , ainda sonhando com o título. Rafael Bortoli (#777), com 130 pontos , fecha a lista dos que ainda têm chances matemáticas de levantar a taça.

A temporada do Autocross Brasil chega ao seu momento decisivo. A grande final promete disputas intensas, já que ainda restam 54 pontos em jogo e cinco pilotos seguem vivos na briga pelo título da categoria principal.

Stein Cascavel Futsal vence fora de casa e larga na frente nas quartas de final da LFF

Na classe Sênior, a briga promete ser ainda mais acirrada, com quatro pilotos separados por apenas 40 pontos. Valdir Jacobovski (#509) lidera com 225 pontos, mas Wellington Antunes (#9) está logo atrás com 198 pontos. Marlon Fedrizzi (#78), que venceu no domingo em Campo Verde, aparece com 190 pontos, seguido de perto por Marcos Balam (#73), com 185 pontos.

Com o equilíbrio apresentado durante toda a temporada e a alta pontuação em jogo, a grande final do Autocross Brasil promete fortes emoções e a definição dos novos campeões apenas na bandeirada final.

O evento é uma realização da Associação Nacional de Velocidade na Terra (ANVT), com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), apoio da Prefeitura de Campo Verde e patrocínio de empresas como UPL, Inpasa, Iguaçu Máquinas/John Deere, NPP by UPL, Petronas, Fertimig, FG Empreendimentos, TMG e Carvalima.