Cascavel e Paraná - Um marco! A primeira Conferência Municipal de Esporte e Lazer foi considerada um sucesso por organizadores e participantes e indica o encaminhamento de uma nova era para as políticas públicas e de rendimento no esporte e lazer.



“Acredito que por ser a primeira vez que acontece, a Conferência atingiu seus objetivos com uma grande participação de profissionais e entidades da área. A realização da Conferência gera um novo ciclo de união da classe esportiva para que o esporte aconteça em todos os seus âmbitos”, declarou o presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, Marcelo Rizzoto.