Cascavel e Paraná - Um marco! A primeira Conferência Municipal de Esporte e Lazer foi considerada um sucesso por organizadores e participantes e indica o encaminhamento de uma nova era para as políticas públicas e de rendimento no esporte e lazer.
“Acredito que por ser a primeira vez que acontece, a Conferência atingiu seus objetivos com uma grande participação de profissionais e entidades da área. A realização da Conferência gera um novo ciclo de união da classe esportiva para que o esporte aconteça em todos os seus âmbitos”, declarou o presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, Marcelo Rizzoto.
Durante todo o dia, várias propostas foram discutidas e o documento final foi elaborado com mais de 80 propostas aprovadas, que passam pelo maior atendimento à comunidade, maior disponibilidade de espaços e um incremento nos incentivos para os atletas.
Propostas e Atendimentos
“Tivemos algumas propostas que demandam um pouco mais de tempo e entendimento do Poder Público, como a construção de mais praças esportivas. Mas outras podem ser feitas de imediato, com pequenos ajustes no entendimento entre secretarias da Prefeitura”, ressalta Rizzoto.
Uma das provas é que a Secretaria de Educação permite que entidades esportivas ligadas a Semel possam implementar escolinhas esportivas e trabalhos sociais nas estruturas escolares, seja no contraturno, seja aos finais de semana.