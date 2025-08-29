Começam as atividades de pista do Moto1000GP em Cascavel

Cascavel - As categorias do Moto1000GP estarão novamente na pista do Autódromo Internacional Zilmar Beux em Cascavel (PR), a partir desta sexta-feira (29). As corridas da rodada dupla do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade serão realizados amanhã e domingo.

A Daytona 660 Cup terá um desafio inédito na rodada dupla, será a primeira vez da categoria no circuito, que já recebeu a abertura da temporada 2025 do Moto1000GP. A competição estreou na segunda etapa da temporada, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), e chega ao Paraná com 24 pilotos no grid.