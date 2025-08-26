Começa hoje! Copa Mundo abre disputas na Neva

Cascavel - Os apaixonados pelo futsal feminino terá uma semana com programação recheada a partir desta terça-feira. Mais uma vez, Cascavel será a sede da Copa Mundo do Futsal, que reunirá equipes brasileiras e estrangeiras na disputa pelo título. Todas as partidas também terão transmissão no YouTube do Mundo do Futsal e emissoras como BandSports, CATVE e o streaming Lance!

O representante da casa será o Stein Cascavel, que já tem títulos na competição iniciada em 2022. O time chega embalado depois de vencer mais uma partida do Paranaense contra Londrina, por 4 a 0, no último fim de semana e confirmar o primeiro lugar da fase inicial.