Com recorde de participantes, etapa Curitiba dos JEPs define campeões para a fase macrorregional

Curitiba e Paraná - A etapa exclusiva de Curitiba da 71ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) chegou ao fim neste domingo. Foram 11 dias de competição que movimentaram mais de 5 mil estudantes-atletas de 144 instituições de ensino, número recorde para a Capital.

Governo do Estado

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES) e da Secretaria da Educação (SEED), o evento foi realizado em parceria com a Prefeitura de Curitiba e com o Núcleo Regional de Educação. As disputas envolveram nove modalidades: atletismo, atletismo paradesportivo, basquetebol, futsal, handebol, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez.

Com o encerramento da etapa, os campeões de cada modalidade garantiram vaga para a fase macrorregional, que será disputada de 11 a 16 de junho nos municípios de Pinhais, Irati, Francisco Beltrão, Cafelândia, Engenheiro Beltrão, Loanda, Florestópolis e Cornélio Procópio.

Enquanto isso, a fase regional 2 segue em andamento até 21 de maio em 16 cidades-sede. Somando as duas regionais e a etapa de Curitiba, os JEPS 2025 já mobilizaram mais de 55 mil alunos-atletas em 32 municípios paranaenses.

Campeões da Etapa Curitiba – JEPS 2025 (1º lugar por modalidade e categoria):

Basquetebol

Feminino 12-14: Colégio Marista Paranaense

Feminino 15-17: Colégio Positivo Ângelo Sampaio

Masculino 12-14: Colégio Marista Santa Maria

Masculino 15-7: Colégio Estadual do Paraná

Futsal

Feminino 12-14: Colégio Estadual do Paraná

Feminino 15-17: Colégio Estadual do Paraná

Masculino 12-14: EE Dona Carola

Masculino 15-17: Colégio Positivo Jardim Ambiental

Futsal Paradesportivo

Masculino 12-14 (DI): EMEE Tomaz Edison de Andrade Vieira

Feminino 15+ (DI): EMEE Mercedes Stresser