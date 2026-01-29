Cascavel e Paraná - Nesta semana o Cascavel Futsal fez a apresentação oficial do elenco para a temporada 2026. A solenidade foi realizada no auditório do Colégio Adventista e reuniu representantes da imprensa, autoridades, patrocinadores e apoiadores da Serpente Tricolor.

Vivendo um ano especial, o Cascavel Futsal completa 30 anos de fundação em 2026, consolidando-se como um dos clubes mais tradicionais do futsal brasileiro. Ao longo de sua história, o Tricolor soma sete títulos do Campeonato Paranaense (2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2020 e 2021), um título da Liga Nacional de Futsal (2021) e o bicampeonato da Libertadores da América (2022 e 2023).

Novo presidente

A solenidade também foi marcada por um momento institucional importante: a transição da presidência do Cascavel Futsal. O presidente João Passos, que esteve à frente do clube por três temporadas, encerra seu ciclo deixando um legado de conquistas históricas e avanços estruturais. Sob sua gestão, o Cascavel Futsal conquistou a Libertadores da América de Futsal em 2023, a maior conquista internacional da história do clube, além de consolidar o trabalho das categorias de base Sub-17 e Sub-20, garantindo futuro e continuidade ao projeto esportivo.