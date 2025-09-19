Home Esportes

FUTEBOL

Com novo comando, FC Cascavel viaja para estreia na Copa Sul

FC Cascavel estreia na Copa Sul amanhã contra o Criciúma. Descubra mais sobre o time e suas expectativas para a temporada - Foto: Assessoria
Cascavel e Paraná - A estreia do FC Cascavel na Copa Sul será amanhã, em Santa Catarina, contra o Criciúma, às 15 horas. Por isso, o time já pega a estrada a partir de hoje visando fechar a temporada com mais uma boa participação e assegurar mais calendário para 2026.


A base é praticamente a mesma do último campeonato estadual, porém, sem alguns nomes que subiram para o time profissional para a Taça FPF, e com um novo comandante. Nenê Vannucci assumiu a equipe em lugar de Cesar Bueno.

Rodada

Além da partida do FC Cascavel, outro jogo acontece neste sábado, entre Real e Athletico. Os outros jogos serão disputados no meio de semana: Barra x Operário, Chapecoense x Grêmio, Internacional x Coritiba e Figueirense x São José.

