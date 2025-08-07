Com liderança garantida, Stein Cascavel viaja até o Sergipe em compromisso pela Liga

Cascavel - Após uma vitória decisiva em casa, o Stein Cascavel Futsal se prepara para a última partida da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal Feminino (LFF). Neste final de semana, a equipe viaja até Aracaju (SE) para enfrentar a APCEF/SE, no Ginásio Constâncio Vieira, às 18h do próximo sábado (09).

O confronto marca o último desafio do Stein antes das quartas de final e pode consolidar a equipe como a única invicta da competição até aqui. Na liderança isolada da tabela, com 31 pontos, o time cascavelense busca fechar a primeira fase sem perder nenhum dos jogos e manter o melhor desempenho da LFF 2025.

Mesmo com a classificação garantida, o técnico Márcio Coelho destaca que a equipe segue focada e comprometida com o desempenho.