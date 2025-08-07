Com liderança garantida, Stein Cascavel viaja até o Sergipe em compromisso pela Liga

Cascavel - Após uma vitória decisiva em casa, o Stein Cascavel Futsal se prepara para a última partida da fase classificatória da Liga Nacional de Futsal Feminino (LFF). Neste final de semana, a equipe viaja até Aracaju (SE) para enfrentar a APCEF/SE, no Ginásio Constâncio Vieira, às 18h do próximo sábado (09).
O confronto marca o último desafio do Stein antes das quartas de final e pode consolidar a equipe como a única invicta da competição até aqui. Na liderança isolada da tabela, com 31 pontos, o time cascavelense busca fechar a primeira fase sem perder nenhum dos jogos e manter o melhor desempenho da LFF 2025.
Mesmo com a classificação garantida, o técnico Márcio Coelho destaca que a equipe segue focada e comprometida com o desempenho.
“Já alcançamos o objetivo da primeira fase com uma rodada de antecedência, garantindo o primeiro lugar com muito mérito da equipe. Agora, vamos cumprir a tabela diante de um time que já está fora da zona de classificação. A ideia é dar oportunidade para jogadoras com menos minutos, como Giovanna, que marcou dois gols contra o Taboão, Yasmin e Larissa, ambas decisivas no título dos Jogos Universitários. Também vamos preservar atletas mais desgastadas fisicamente. Seguimos trabalhando com seriedade, viajando com foco total e buscando manter a invencibilidade na temporada”, afirma.
Próximos desafios
Após o encerramento da primeira fase da Liga Nacional, o Stein Cascavel Futsal volta a focar no Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. No dia 13 de agosto, a equipe enfrenta o Colombo/CEP Futsal Feminino fora de casa, às 20h. Três dias depois, no dia 16, o Stein volta a jogar diante da torcida, no Ginásio da Neva, às 16h, contra o Unidep Futsal Pato Branco Feminino.
